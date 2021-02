Μετά από πολλά προβλήματα στην αρχή της περιόδου και επιπλοκές στη φυσική του κατάσταση λόγω κορονοϊού, ο Πολ Πογκμπά κατάφερε το τελευταίο δίμηνο να σταθεροποιήσει την παρουσία και την απόδοσή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κερδίζοντας και το βραβείο του MVP της ομάδας για τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η ατυχία του χτύπησε ξανά την πόρτα, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στον μηρό από το παιχνίδι με την Έβερτον θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες.

«Είναι ένας τραυματισμός που θα πάρει μερικές εβδομάδες για να αποκατασταθεί. Έχει ήδη ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα και θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα, χωρίς, όμως, να πάρουμε κάποιο ρίσκο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος θα στερηθεί των υπηρεσιών του Γάλλου χαφ στις αναμετρήσεις με τη Σοσιεδάδ για τους «32» του Europa League (18-25/2).

