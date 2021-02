Ιστορικό ρεκόρ για Κέιν: Εγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου (pic)

Η Τότεναμ κατάφερε να ξεπεράσει με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Γουέστ Μπρομ χάρη (2-0) στα γκολ των των Σον και Κέιν. Μάλιστα, η επιστροφή του Κέιν έβαλε κι ένα τέλος σε τρεις συνεχόμενες ήττες της ομάδας του κόντρα σε Λίβερπουλ, Μπράιτον και Τσέλσι.

Ο υψηλόσωμος φορ των «σπιρουνιών» πέτυχε το 13ο του φετινό τέρμα στην Premier League και πλέον μετράει 208 γκολ σε 317 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Τότεναμ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου. Για την ώρα ο Κέιν μοιράζεται την δεύτερη θέση μαζί με τον Μπόμπι Σμιθ, ο οποίος μετράει ίδιο αριθμό γκολ, ενώ στη κορυφή είναι ο Τζίμι Γκριβς με 266 τέρματα.

