Κλοπ: Έντονος εκνευρισμός με ερώτηση δημοσιογράφου για τον τίτλο! (vid)

Η απόσταση που έχουν οι «κόκκινοι» από την κορυφή της Premier League έπειτα από τα πρόσφατα στραβοπατήματα έχουν κάνει άπαντες στον βρετανικό αθλητικό Τύπο να... ξεγράφουν τους εν ενεργεία Πρωταθλητές Αγγλίας από την διατήρηση των κεκτημένων για φέτος.

Ενόψει του ντέρμπι με τη Σίτι, ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στον Τζεφ Σριβς του SkySports κι όταν ρωτήθηκε αν είναι ακόμα εφικτό για τη Λίβερπουλ να κυνηγήσει την κορυφή, ο Γερμανός έδειξε την έντονη ενόχλησή του.

«Δεν το πιστεύω αυτό... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μοναδικό που θέλετε να μιλάτε είναι να ρωτάτε για τον τίτλο... Είτε πω ότι είναι πιθανό είτε όχι, θα δημιουργηθεί απλά ένας μεγάλος τίτλος. Κάθε συνέντευξη φτάνει στο σημείο της ερώτησης για το αν μπορούμε να γίνουμε ξανά πρωταθλητές και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι κάθε φορά όλα πιθανά, τι θα θέλατε να πω ότι όλα γίνονται σε αυτή την όμορφη ζωή και την όμορφη χώρα; Δεν είναι πάντα αλήθεια, αλλά ναι, στο ποδόσφαιρο, αρκετές φορές όλα είναι πιθανά» είπε ο Kloppo.

Geoff "Is it still possible?"

Jurgen "I don't understand you, the only thing you want to talk about is us becoming champion. Have you ever been the best sports commentator in the world?"

Jurgen Klopp & @GeoffShreeves with a great back and forth pic.twitter.com/eiKq4dBXcg

— Football Daily (@footballdaily) February 7, 2021