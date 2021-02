Το συγκινητικό μήνυμα της Λίβερπουλ για το δυστύχημα της Γιουνάιτεντ (pic)

Η Λίβερπουλ, η παραδοσιακή αντίπαλος των «κόκκινων διαβόλων» στην Αγγλία δημοσίευσε φωτογραφία που αποτυπώνει το ρολόι που βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ» και δείχνει την ώρα που συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Με αυτό τον τρόπο οι «κόκκινοι» αποδίδουν φόρο τιμής στην μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Σήμερα οι σκέψεις μας είναι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την τραγωδία αυτή. Στην επέτειο της τραγωδίας αυτής, σταματάμε τα πάντα στη θύμισή τους. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ», αναφέρει το χαρακτηριστικό μήνυμα των «Reds».

Today our thoughts are with @ManUtd and all those affected by the Munich air disaster.

On the anniversary of the tragedy, we pause for remembrance. Gone but never forgotten. #FlowersOfManchester pic.twitter.com/5RkjgT9rNC

