Ο Μουρίνιο δεν έπεισε κανέναν για το θέμα του Μπέιλ... (vid)

Ο Ουαλός σούπερ σταρ γι' ακόμα μια φορά δεν χρησιμοποιήθηκε καν από τον προπονητή του και η επιστροφή του στα «σπιρούνια» κάθε άλλο παρά θετική κρίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Με ελάχιστες συμμετοχές και φυσικά μηδαμινή προσφορά στην ομάδα, ο Γκάρεθ Μπέιλ έμεινε στον πάγκο το βράδυ της Πέμπτης στην αναμέτρηση με την Τσέλσι και ο Ζοσέ Μουρίνιο με το ύφος και την απάντησή του δεν έπεισε κανέναν...

«Κάνει το καλύτερο δυνατό, όλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν...» είπε ο Πορτογάλος κόουτς όταν ρωτήθηκε για τον ποδοσφαιριστή και μάλλον το περίμενε αυτό...

Gareth Bale's face says it all.

1-0 down at home and Lucas Moura & Erik Lamela both come off the bench ahead of him. pic.twitter.com/u37M1nECYP

— Squawka News (@SquawkaNews) February 4, 2021