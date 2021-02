Ο Σόλσκιερ στο 6-0 φώναζε τους παίκτες να σκοράρουν περισσότερα γκολ (vid)

Η Γιουνάιτεντ δεν λυπήθηκε καθόλου την Σαουθάμπτον και την συνέτριψε με 9-0, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο και την πιο ευρεία νίκη της σε επίπεδο Premier League.

Παρά το γεγονός ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν εξασφαλίσει από νωρίς το τρίποντο απέναντι στους «Άγιους», ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ δεν ήθελε η ομάδα του να επαναπαυτεί. Συγκεκριμένα, δέκα λεπτά πριν το φινάλε και με το σκορ να είναι 6-0 υπέρ των «κόκκινων διαβόλων», ο Νορβηγός τεχνικός φώναξε από τον πάγκο στους παίκτες του «10 λεπτά απέμειναν, σκοράρετε περισσότερα γκολ».

Τελικά οι φωνές του έπιασαν τόπο καθώς μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα, η Γιουνάιτεντ πέτυχε ακόμα τρία τέρματα.

Ισως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Σόλσκιερ ήθελε περισσότερα γκολ είναι για να μην την ξαναπατήσει η Γιουνάιτεντ, όπως το 2012. Τότε που Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τον τίτλο στην ισοβαθμία, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων από την ομάδα του Άλεξ Φέργκιουσον.

"10 minutes to go, MORE GOALS" - United's bench were RUTHLESS tonight...#MUNSOU pic.twitter.com/ar40H9wqVu

