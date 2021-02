Τρίτη φορά το 9-0 στην ιστορία της Premier League, δεύτερη από την Γιουνάιτεντ (vid & pic)

Η Μάντσεστερ Γιουάιτεντ και η Σαουθάμπτον είναι οι δύο ομάδες που έχουν πρωταγωνιστήσει είτε θετικά είτε αρνητικά, στα δύο από τα συνολικά 3-0 που έχουν σημειωθεί στην ιστορία της Premier League. Η Γιουνάιτεντ και στις δύο θετικά, καθώς είχε κερδίσει με το συγκεκριμένο σκορ το 1995 την Ίπσουιτς και χθες την Σαουθάμπτον, που με την σειρά της εκτός από χθες, είχε χάσει επίσης με 9-0 από την Λέστερ το 2019.

9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;

1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton

