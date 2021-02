Βιεϊρά – Κιν: Σαν σήμερα, τα πιο χοντρά ποδοσφαιρικά μπινελίκια! (vid)

Σπουδαίοι παίκτες, αλλά σκληροτράχηλοι και πολύ αθυρόστομοι. Σαν σήμερα (01/02) πριν από 16 χρόνια, Πατρίκ Βιεϊρά και Ρόι Κιν αντάλλαξαν επικά, ποδοσφαιρικά... γλυκόλογα πριν από ντέρμπι της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Θα σε δω εκεί έξω, σκάσε το στόμα σου, κάθε γαμ... εβδομάδα εσύ, το καλό παιδί», τα λόγια του Ιρλανδού αρχηγού των Κόκκινων Διαβόλων στον Γάλλο ομόλογο του στους Κανονιέρηδες, ο οποίος είχε φροντίσει λίγο νωρίτερα να τον βάλει στην... πρίζα. Όχι, βεβαίως, ότι θέλει και πολύ για να φορτώσει ο Ρόι...

“See you out there Shut your mouth Every f****** week you

Roy Keane vs Patrick Vieira.

16 years ago today. pic.twitter.com/Wzg2Jh9aR5

