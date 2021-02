Μουρίνιο: «Και οι άντρες έχουν αισθήματα, φάνηκε η χαμηλή αυτοπεποίθηση»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως έχει αρκετή δουλειά μπροστά του, όχι μονάχα στο αγωνιστικό κομμάτι και τις επιδόσεις των παικτών του, όσο και στο ψυχολογικό...

Ο κόουτς των «σπιρουνιών» μετά το 1-0 από την Μπράιτον και την δεύτερη διαδοχική ήττα παραδέχθηκε ότι: «Και οι άντρες έχουν αισθήματα και υπάρχουν περιόδοι τρομερής φόρμας και αυτοπεποίθησης αλλά υπάρχουν και οι στιγμές που οι παίκτες υποφέρουν με χαμηλή αυτοπεποίθηση σε κακές μέρες και άσχημα αποτελέσματα.

Αυτό φαίνεται στην ατομική επίδοση του καθενός. Στο δεύτερο μέρος βέβαια πήραμε ρίσκα και οι παίκτες μου έδειξαν ότι είχαν διαφορετική νοοτροπία και τα παιδιά έπαιξαν όσο μπορούσαν».

"The guys are men and men have feelings."

