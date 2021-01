Σαουθάμπτον: Οργή για το ακυρωθέν γκολ του Ινγκς (pics)

Οι κανονισμοί και η αναφορά πως με το βίντεο θα διορθώνονται τα «προφανή και εξόφθαλμα λάθη» έχουν πάει περίπατο με την είσοδο της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο...

Το άθλημα έχει αλλοιωθεί όταν πλέον δίνεται τόση προσοχή στην λεπτομέρεια και ο Ντάνι Ινγκς υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ για... μια μασχάλη, στο 93', με αποτέλεσμα να μην μετρήσει το γκολ με το οποίο η Σαουθαμπτον θα μπορούσε να πάρει βαθμό από το ματς με την Άστον Βίλα.

Danny Ings thought he scored a 93rd minute equaliser for Southampton against Aston Villa, but it was ruled out for offside pic.twitter.com/Pvhlb5TN7s

