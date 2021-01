Μπρούνο Φερνάντες: Σε έναν χρόνο έκανε την Γιουνάιτεντ διεκδικήτρια του τίτλου (pics)

Ο Μπρούνο Φερνάντες έπαιξε για πρώτη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα τον Φεβρουάριο του 2020. Αποκτήθηκε στα τέλη του Γενάρη, η πρώτη του σεζόν επηρεάστηκε τρομερά από τον κορονοϊό και την αναβολή, εκείνος όμως έδειξε πως τίποτα δεν είναι ικανό να τον σταματήσει.

Συνέχισε με την ίδια φόρα, προσφέρει απίστευτα στην βελτίωση της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και είναι από τους κυριότερους παράγοντες που αυτή τη στιγμή ο σύλλογος διεκδικεί το πρωτάθλημα δίχως να το περιμένει κανείς μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2020!

Από την ημέρα που μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά με την κόκκινη φανέλα, ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ο κορυφαίος σε συμμετοχή σε τέρματα στην Premier League συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους της Λίγκας.

Επιπλέον, στο διάστημα που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μαζέψει τους περισσότερους πόντους από κάθε άλλον αντίπαλό τους!

