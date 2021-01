Γκουντογκάν: Κάνει δημοπρασία για να βοηθήσει την εστίαση στο Μάντσεστερ!

Ο Γκουντογκάν πέρασε τον κορονοϊό, είχε επιπλοκές η υγεία του το πρώτο διάστημα, όμως είναι πλέον υγιέστατος και είναι ο πρώτος σκόρερ της Μάντσεστερ Σίτι αυτή τη στιγμή φτάνοντας στα 7 τέρματα σε 8 αναμετρήσεις μετά και τα δυο γκολ που πέτυχε στο 5-0 επί της Γουέστ Μπρομ.

Προκειμένου να βοηθήσει τα καταστήματα εστίασης στο Μάντσεστερ που έχουν πληγεί ανυπολόγιστα λόγω της πανδημίας, ο Γκουντογκάν δημοπρατεί παπούτσια και φανέλες του, ενώ, διαθέτει χρόνο και για βίντεο – κλήσεις με οπαδούς, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τα μαγαζιά της πόλης.

The proceeds will be donated to restaurants and cafes in my second home - Manchester. https://t.co/d0wJ4veGNp

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) January 27, 2021