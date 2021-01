Ο Τόμας Τούχελ μέσα σε ένα 24ωρο υπέγραψε στην Τσέλσι, παρουσιάστηκε, προπόνησε μια φορά τη νέα του ομάδα και έκανε ντεμπούτο στον πάγκο σε ματς πρωταθλήματος απέναντι στην Γουλβς στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Αν μη τι άλλο το κεφάλι του γέμισε με πληροφορίες και άρχισε να φωνάζει «Άθπλι» κι όχι «Άθπι» τον Αθπιλικουέτα, με τον Πούλισικ να τον ακούει και να τον διορθώνει!

Μάλιστα, ο Αμερικανός μαζί με τον προπονητή του έβαλαν τα γέλια, με τον Τούχελ να τον πιάνει από το μπουφάν!

Pulisic taunting Tuchel for mispronouncing Azpi by calling him "Azpli"

A new father-son relationship has formed the Bridge. pic.twitter.com/G5p9c3kNKm

— TLV (@TheLampardView) January 28, 2021