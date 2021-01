Μουρίνιο: «Η Λίβερπουλ ξέρει ότι μπορεί και φέτος να κατακτήσει το πρωτάθλημα» (vid)

Η Τότεναμ φιλοξενείται απόψε στις 22:00 από την Λίβερπουλ, με τους «Spurs» να μετράνε μόλις μία νίκη στις 16 τελευταίες συγκρούσεις της με τη Λίβερπουλ σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Πάντως ο Ζοσέ Μουρίνιο, από την πλευρά πέρα από τη σημερινή κόντρα τους, αναφέρθηκε στο ντεφορμάρισμα των πρωταθλητών Αγγλίας αλλά και τις μεγάλες πιθανότητες που έχουν για να στεφθούν ξανά πρωταθλητές στο τέλος της σεζόν.

«Όταν κερδίσεις μια φορά τον τίτλο, τότε γνωρίζεις ότι έχεις την ομάδα για να τον κερδίσεις και δεύτερη φορά. Αν δεν τον έχεις κερδίσεις ποτέ, τότε θα έχεις το ερωτηματικό αν έχεις ό,τι χρειάζεται για να τον κερδίσεις, αν είσαι αρκετά καλός για να το κάνεις και τι πρέπει να βελτιώσεις. Όταν τον έχεις κερδίσεις, γνωρίζεις πως είσαι η καλύτερη ομάδα και η Λίβερπουλ δεν τον κέρδισε απλά, αλλά τον κέρδισε τόσο άνετα.

Οπότε γνωρίζουν τι ομάδα έχουν και τι παίκτες έχουν. Γνωρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν ξανά. Περίμενε κανείς να έχει η Λίβερπουλ μια ίδια πορεία με την περσινή, όπου κέρδιζε, κέρδιζε και κέρδιζε ασταμάτητα. Εγώ δεν το περίμενα, γιατί αυτά που έκαναν ήταν πολύ δύσκολα. Το να κερδίσεις τον τίτλο για δεύτερη φορά είναι εξίσου δύσκολο ή και περισσότερο δύσκολο. Νομίζω όμως πως πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν ξανά τον τίτλο και αυτό είναι που θέλουν να κάνουν.

Καμία ομάδα δεν ξεκινάει με νίκες και έχει μόνο νίκες μετά από κάποιους μήνες και 19 ματς. Όλοι περνούν από δύσκολες περιόδους. Κάποιοι νωρίς, άλλοι αργότερα και κάποιοι στην μέση. Η Λίβερπουλ διανύει μια περίοδο, κατά την οποία τα αποτελέσματα δεν έρχονται όπως τα θέλουν. Ο προπονητής όμως είναι ο ίδιος, οι παίκτες είναι οι ίδιοι και το ρόστερ είναι το ίδιο».

'Would anybody expect Liverpool to have a similar run to last season - winning, and winning, and winning again? I don't think so because what they did is so difficult. But win the title again? They can'

Jose Mourinho has no doubt the Reds are still in the race... pic.twitter.com/B6UnyU8JtU

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) January 27, 2021