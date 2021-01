Υπερασπίστηκε τον Ζλάταν ο Πογκμπά: «Σας παρακαλώ, μην αστειεύεστε με αυτό» (pic)

Ρομελού Λουκακού και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, στο ντέρμπι Ίντερ - Μίλαν, ενώ στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για τους χωρίσουν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο υψηλόσωμος φορ των «ροσονέρι» είπε στον Βέλγο άσο των «νερατζούρι» «πήγαινε να κάνεις τις μαλ… σου με τα βουντού, μικρέ γαϊδαράκο». Ο Λουκάκου αντέδρασε και του απάντησε σε έξαλλη κατάσταση: «Γαμ… εσύ και η γυναίκα σου, μιλάς για την μητέρα μου;»

Οι εκπρόσωποι της Μίλαν πάντως αλλά και ο ίδιος ο Ζλάταν διέψευσαν οποιαδήποτε ρατσιστική αναφορά. Ο Σουηδός σταρ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, τόνισε πως «στον κόσμο του ΖΛΑΤΑΝ δεν υπάρχει θέση για ΡΑΤΣΙΣΜΟ. Ανήκουμε όλοι στην ίδια ράτσα - είμαστε όλοι ίσοι!! Είμαστε όλοι παίκτες, κάποιοι καλύτεροι από κάποιους άλλου».

Ο Πολ Πογκμπά βλέποντας πως το θέμα έχει πάρει διαστάσεις, θέλησε να υπερασπιστεί τον πρώην συμπαίκτη του στη Γιουνάιτεντ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

«Ο Ζλάταν ρατσιστής; Με αγαπάει τόσο πολύ, οπότε είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα σκεφτόμουν ως ρατσιστή. Σας παρακαλώ, μην αστειεύεστε με αυτό», ήταν τα λόγια του Γάλλου μέσου της Γιουνάιτεντ.

Zlatan... racist? He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one!

— Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021