Είχε ξεκινήσει τέλεια με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ σε πέντε αγωνιστικές. Επειτα όμως ο Χάμες Ροδρίγκες σίγησε, εξαιτίας και τραυματισμών. Επέστρεψε όμως πρόσφατα και κόντρα στη Λέστερ γύρισε και στα γκολ. Μάλιστα έκανε το 1-0 για την Εβερτον με υπέροχο βολέ και το έβαλε με το δεξί, κάτι σπάνιο για εκείνον.

James Rodriguez weak foot long shot off the post & in pic.twitter.com/uInCGSagIR

— #14 (@AFCTempo) January 27, 2021