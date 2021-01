Γιουνάιτεντ για Ιγκάλο: «Έζησε το όνειρο, θα είναι για πάντα κόκκινος» (pic)

Ο Ιγκάλο είχε αποκτηθεί τον περασμένο Ιανουάριο με την μορφή δανεισμού από την Shanghai Shenhua, παρέμεινε και για το πρώτο μισό της φετινής σεζόν και αποχωρεί από το Μάντσεστερ.

Βίωσε μεγάλες στιγμές, όσες πρόλαβε με κόσμο στα γήπεδα και θα μπορεί να λέει πλέον πως έζησε το μεγάλο του όνειρο...

«Έζησε το παιδικό του όνειρο, Έβαλε την κόκκινη φανέλα, σκόραρε μπροστά σε γεμάτο Ολντ Τράφορντ, έγινε ο πρώτος Νιγηριανός που αγωνίζεται για την ομάδα μας και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ πλέον. Σε ευχαριστούμε και καλή τύχη Όντιον, θα είσαι για πάντα κόκκινος» ανέφερε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Γιουνάιτεντ.

@IghaloJude lived his boyhood dream.

He pulled on the famous red shirt. He scored at in front of a packed Old Trafford. He was the first Nigerian to represent the club.

Nothing will ever change that.

Thank you and good luck, Odion — you'll always be a Red pic.twitter.com/FOyMAde2VE

— Manchester United (@ManUtd) January 27, 2021