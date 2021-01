Premier League: Δεύτερη φορά στα χρονικά τόσα... διπλά την ίδια μέρα!

Η Γουέστ Χαμ ανέβηκε στην 4άδα μετά το 3-2 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, η Λιντς πέρασε από το Νιούκαστλ με το υπέρ της 2-1, η Σίτι έπιασε προσωρινά κορυφή διαλύοντας την Γουέστ Μπρομ με το τελικό 5-0 και η Άρσεναλ πήρε εκδίκηση από την Σαουθάμπτον για τον αποκλεισμό στο Κύπελλο φτάνοντας στο 3-1.

Με τέσσερις αναμετρήσεις πρωταθλήματος να έχουν νικητή τον φιλοξενούμενο με ίδια ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, αυτό συμβαίνει μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Μάλιστα, η αμέσως προηγούμενη ήταν την 17η Σεπτέμβρη του 1991, πριν καν υπάρξει η γνωστή σε όλους μας Premier League, όταν τότε ξανά η Γουέστ Χαμ είχε επιβληθεί με το τελικό 3-2 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας!

Οι υπόλοιπες νίκες ήταν το 1-0 της ΚΠΡ στην έδρα της Λούτον, το πέρασμα της Έβερτον με το ίδιο σκορ από το Μάντσεστερ κόντρα στην Σίτι και το 3-1 της Νοτς Κάουντι στο «σπίτι» της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ!

