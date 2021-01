Η Νιούκαστλ είδε και την Λιντς να φεύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της με το τελικό 2-1 που διαμορφώθηκε με τα γκολ των Ραφίνια και Χάρισον το βράδυ της Τρίτης.

Οι «καρακάξες» ναι μεν δεν αντιμετωπίζουν άμεσα κίνδυνο παρουσίας στην ζώνη του υποβιβασμού, ωστόσο, ένα βίντεο από την προθέρμανση της ομάδας πριν από το ματς με τα «παγώνια» αποτυπώνει γιατί πραγματικά το σύνολο του Στιβ Μπρους αδυνατεί να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό στο γήπεδο...

That’s the warm up done Howay The Lads!! #nufc pic.twitter.com/3F21Gxop5C

— SID (@geordiesid) January 26, 2021