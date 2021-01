Αρτέτα: «Δύσκολη η απόφαση που έπρεπε να πάρω για τον Παπασταθόπουλο» (vid)

Εδώ και λίγα 24ωρα ο 32χρονος Ελληνας κεντρικός αμυντικός δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της Αρσεναλ. Το ίδιο και ο Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου για τις αποχωρήσεις του Παπασταθόπουλου και του Γερμανού μέσου, τονίζοντας πως καμία από τις δύο δεν ήταν εύκολες αποφάσεις.

«Πρώτα απ 'όλα θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί είναι τόσο επαγγελματίας και σπουδαίος άνθρωπος για να δουλεύεις μαζί του. Είναι κρίμα γιατί αυτή τη σεζόν έχουμε πολλούς κεντρικούς αμυντικούς, είμαστε υπερφορτωμένοι με ξένους παίκτες και έπρεπε να λάβω μία απόφαση. Ήταν δύσκολο και για να είμαι δίκαιος το πήρε πραγματικά, πολύ καλά. Ηταν πάντα εξυπηρετικός και βοηθούσε την ομάδα, οπότε με όλη μου την καρδιά του εύχομαι τα καλύτερα. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί του και εύχομαι το καλύτερο γι' αυτόν και την οικογένειά του, στο επόμενο κεφάλαιο», ανέφερε αρχικά για τον «Papa» ο Αρτέτα για να συνεχίσει μιλώντας για τον Οζίλ.

«Ηταν μια σκληρή απόφαση και η αποχώρηση του Οζίλ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η αποχώρησή του γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν από την ανακοίνωση. Υπάρχει μια ιστορία εδώ σχετικά με το τι συνέβη τα τελευταία χρόνια, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, πώς νομίζω ότι η ομάδα θα πρέπει να εξελιχθεί στο μέλλον αλλά και για τη θέση του στο κλαμπ. Ηταν δύσκολο για τον ίδιο που δεν έπαιζε. Είναι ένας υπέροχος και ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που έχει κάνει πολλά για τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά προς το παρόν θέλω να βάλω την ομάδα σε διαφορετική κατεύθυνση».

"I want to take the team in a different direction. Maybe he was part of some plans at the start but he wasn't anymore at the end."

