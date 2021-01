Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κορυφαία στις ανατροπές φέτος, ρεκόρ 7ετίας σε μια σεζόν στην Premier!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» το βράδυ της Τρίτης είδαν την Λέστερ να φτάνει στην πρώτη θέση προσωρινά με το 2-0 επί της Τσέλσι, ενώ, λίγη ώρα πριν παίξουν στο Craven Cottage, ενημερώθηκαν πως η Σίτι με το δικό της 2-0 επί της Άστον Βίλα βρέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο ρετιρέ.

Ο Λούκμαν έβαλε μπροστά την Φούλαμ στο 5ο λεπτό, όμως, τα γκολ των Καβάνι και Πογκμπά οδήγησαν την Γιουνάιτεντ στη μεγάλη νίκη και την επαναφορά στην κορυφή, συνεχίζοντας την τρομερή εκτός έδρας επίδοση της ομάδας του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Πλέον, οι πρωτοπόροι έχουν καταφέρει να πάρουν 21 βαθμούς σε αναμετρήσεις που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, φυσικά είναι οι περισσότεροι από κάθε άλλη ομάδα για φέτος, ενώ, είναι και ρεκόρ 7ετίας στο πρωτάθλημα!

21 - Manchester United have won 21 points from losing positions in the 2020-21 Premier League, more than any other side. No team has won more than this in any of the previous 7 seasons in the competition. Determination.

— OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2021