Οι «πολίτες» έκαμψαν πολύ δύσκολα την αντίσταση των «χωριατών» το βράδυ της Τρίτης φτάνοντας στο τελικό 2-0 με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχοντας κατακτήσει την κορυφή έστω και για λίγη ώρα, για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Στο 79' έπειτα από κεφαλιά που γίνεται προς την άμυνα της Βίλα, ο Ρόδρι είναι οφσάιντ, όμως επιστρέφει με γοργό βήμα για να συμμετέχει στη φάση. Ο Μινγκς κατεβάζει την μπάλα και την χάνει από τον Ισπανό έκανε την ασίστ στον Μπερνάρντο Σίλβα κι αυτός με εκπληκτικό σουτ άνοιξε το σκορ.

Στην Βίλα ήταν έξαλλοι που ο επόπτης δεν σήκωσε ποτέ το σημαιάκι βλέποντας την κίνηση του Ρόδρι, ο ρέρφερι προφανώς έχοντας δει τον Μινγκς να έχει τον έλεγχο της μπάλας προτού εμπλακεί στην φάση ο Ισπανός άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και κάπως έτσι ήρθε το ξέσπασμα του Ντιν Σμιθ.

Ειρωνεύτηκε τον τέταρτο διαιτητή, αυτός το μετέφερε στον ρέφερι κι εκείνος του έδειξε την κόκκινη κάρτα, με τον τεχνικό των «χωριατών» να δηλώνει μετά το ματς: «Δεν πρέπει να υπήρχε ούτε ένα άτομο στο γήπεδο που να μη θεώρησε ότι ήταν οφσάιντ αυτή η φάση...».

Man City score the clearest offside goal in the history of football! #MCFC pic.twitter.com/SoMmWomME5

— Terry Flewers (@TFlewers) January 20, 2021