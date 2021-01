Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ρεκόρ νικών όταν δέχεται πρώτη γκολ (pic)

Την μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει και πάλι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τη νέα της νίκη στο πρωτάθλημα αυτή τη φορά επί της Φούλαμ.

Μία νίκη η οποία ήρθε με ανατροπή με γκολ των Καβάνι και Πογκμπά. Αυτό μάλιστα ήταν και το 94ο παιχνίδι στην Premier League, όπου η Γιουνάιτεντ δέχεται πρώτη γκολ αλλά καταφέρνει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση και στο τέλος να πάρει την νίκη.

Μία κορυφαία επίδοση, αφού καμία άλλη ομάδα στο Νησί δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο...

94 - Manchester United have won 94 Premier League matches after conceding the first goal, the most of any side in the competition's history. Specialists. pic.twitter.com/SaddRIwat2

