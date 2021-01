Ο Τιάγκο Σίλβα κινδυνεύει με τιμωρία γιατί πέταξε τη φανέλα του σε εργάτη (pic)

Η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ πανηγύρισε το τρίποντο την Κυριακή (17/01) απέναντι στην Φούλαμ, χάρη στο γκολ του Μάο​υντ. Με την λήξη της αναμέτρησης, ο Τιάγκο Σίλβα πέταξε την φανέλα του σε έναν εργάτη του «Craven Cottage», για να του δώσει με αυτόν τον τρόπο ένα αναμνηστικό να θυμάται.

Ωστόσο, αυτή η κίνηση είναι αντίθετη με τους νέους κανονισμούς της FA για τον κορονοϊό, η οποία απαγορεύει στους παίκτες να ανταλλάζουν φανέλες μετά τον αγώνα.

Βέβαια, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το μέγεθος της τιμωρίας του Βραζιλιάνου, με την Τσέλσι να βρίσκεται σε «αναμμένα κάρβουνα».

Thiago Silva threw his shirt to a construction worker after Chelsea’s win at Fulham pic.twitter.com/7vl2aOjrmZ

— B/R Football (@brfootball) January 16, 2021