Βασικός στόχος για την επίθεση της Τσέλσι ο Χάαλαντ (pic)

Αδιαμφισβήτητα ο 20χρονος Νορβηγός της Ντόρτμουντ, είναι από τους κορυφαίους επιθετικούς στον πλανήτη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι αριθμοί του, οι οποίοι έχουν κάνει κάθε μεγαθήριο της Ευρώπης να ονειρεύεται την απόκτησή του.

Εως τώρα, ενδιαφέρον έχουν δείξει αρκετές ομάδες, όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι αλλά και η Λίβερπουλ. Ωστόσο, η «Athletic» βάζει μία ακόμη ομάδα στο... κόλπο για την μεταγραφή του Χάαλαντ. Αυτή του Φρανκ Λάμπαρντ!

Η Τσέλσι, φαίνεται πως δεν έχει μείνει ικανοποιημένη από την απόδοση τόσο του Κάι Χάβερτς όσο και του Τίμο Βέρνερ, για τους οποίους δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για να ενταχθούν στο ρόστερ της ομάδας το καλοκαίρι. Γι' αυτό και το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ, όπως τονίζει το βρετανικό δημοσίευμα βρίσκεται πρώτο στη λίστα για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Μάλιστα, για να πείσουν το μεγάλο αστέρι των Βεστφαλών να πει το πολυπόθητο «ναι», οι «μπλε» είναι διατεθειμένοι να σπάσουν ξανά το μεταγραφικό τους ρεκόρ...

Chelsea are willing to break their transfer record to sign Erling Haaland from Borussia Dortmund in the summer, according to The Athletic pic.twitter.com/hQWdGbbU08

— Goal (@goal) January 18, 2021