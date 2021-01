Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουν.: Το συγκινητικό «αντίο» στον Τζέρι Μάρσντεν (pics & vid)

Δεν του άξιζε ένα τόσο σιωπηρό (ελέω κορονοϊού) «αντίο». Ο Τζέρι Μάρσντεν, ο τραγουδιστής που έκανε ύμνο το «You'll never walk alone», τιμήθηκε από την Λίβερπουλ καταλαμβάνοντας το εξώφυλλο του Match Programme (μαζί με τους στίχους του θρυλικού τραγουδιού) του ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

PREMIER LEAGUE

Liverpool vs Manchester United

Before the match kicked off, there was a minute of applause, to honour #GerryMarsden, the lead singer of #GerryAndThePacemakers -- who released "You'll Never Walk Alone" in 1963. Rest In Peace, Gerry.#YNWA

Image Credits: Sky Sports pic.twitter.com/zMJKVYgbDL

— Variety World Hub - Portsmouth | Stay safe! (@VWHPortsmouth) January 17, 2021