Μουρίνιο: «Θέλεις να μείνει ή να πας στην Ρεάλ ... και να μην παίζεις;»! (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει τον τρόπο του για να πείσει τους παίκτες του να παίζουν για εκείνον και να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, ωστόσο, αυτή τη φορά, αυτή η προσπάθεια περιελάμβανε ουσιαστικά και μια... μπηχτή για όσα βιώνει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Εντέν Αζάρ.

Σε βίντεο από την προπόνηση των «σπιρουνιών», ακούγεται ο Πορτογάλος κόουτς να λέει, προφανώς σε κάποιον παίκτη του:

«Θέλεις να μείνεις στην ομάδα ή να πας στη Ρεάλ Μαδρίτης και να μην παίζεις καθόλου;»!

Jose Mourinho:

“Do you want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football?”

Wow. I wonder who that was said to... #THFC | @SpursOfficial pic.twitter.com/gBUGmTbGcJ

— THFCReport (@THFCReports) January 16, 2021