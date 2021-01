Τιάγκο Σίλβα: Πέταξε τη φανέλα του σε εργάτη στο γήπεδο της Φούλαμ (pics)

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός των «μπλε» του Λονδίνου έδειξε πως εκείνος και οι συμπατριώτες του σέβονται και εκτιμούν τη δουλειά των εργατών κι έτσι ήθελε κι εκείνος να κάνει ένα δώρο στον άνθρωπο που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο μέρος όπου πραγματοποιούνται εργασίες.

Με τη λήξη της αναμέτρησης στο Craven Cottage, ο Τιάγκο Σίλβα πήγε και του πέταξε τη φανέλα του για να του δώσει ένα αναμνηστικό από την επίσκεψη της Τσέλσι, η οποία πήρε τη νίκη με το τελικό 1-0.

Φούλαμ - Τσέλσι 0-1: Με το ζόρι οι Μπλε, ανάσα για Λάμπαρντ (vid)

Thiago Silva threw his shirt to a construction worker after Chelsea’s win at Fulham pic.twitter.com/7vl2aOjrmZ

— B/R Football (@brfootball) January 16, 2021