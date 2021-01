Αρσεναλ: Τέλος από τώρα ο Οζίλ, στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στην Φενέρ (pic)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το αξιόπιστο Athletic οι δύο πλευρές συμφώνησαν να τερματίσουν από τώρα την συνεργασία τους, προκειμένου ο Οζίλ να αποχωρήσει από την Άρσεναλ, ως ελεύθερος.

Ο 32χρονος μέσος αναμένεται να ταξιδέψει εντός του επόμενου 24ωρου στην Τουρκία, για να υπογράψει συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, Φενέρμπαχτσε, καθώς το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές για την μεταγραφή του.

Ετσι, με αυτόν τον τρόπο η Άρσεναλ απαλλάχτηκε από ένα «βαρύ» συμβόλαιο καθώς οι εβδομαδιαίες αποδοχές του Οζίλ, ήταν 350.000 λίρες την εβδομάδα

EXCLUSIVE | Arsenal and Mesut Ozil have an agreement in principle to terminate contract with immediate effect.

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 16, 2021