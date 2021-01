Πάρκερ: «Δεν χρωστάω καμία συγγνώμη, ούτε στον Μουρίνιο ούτε σε κανέναν» (vid)

Η Φούλαμ έβαλε δύσκολα στην Τότεναμ και κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Πριν τη σέντρα του αγώνα ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε εκφράσει τα παράπονά του, πως σε περίπτωση που ο προπονητής της Φούλαμ, Σκοτ Πάρκερ παρατάξει την καλύτερη του ενδεκάδα στον αγώνα, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη στην Premier League.

Ωστόσο, ο Πάρκερ έκανε μόνο μία αλλαγή στην ενδεκάδα του, σε σχέση με το ματς που έδωσε στην Boxing Day κόντρα στην Σαουθάμπτον, τονίζοντας πως αρκετοί παίκτες του αντιμετώπισαν προβλήματα στην προετοιμασία για τον αγώνα.

«Δεν χρωστάω καμία συγγνώμη σε κανέναν, αυτός ο σύλλογος δεν χρωστά καμία συγγνώμη σε κανέναν. Μπορείς να μιλάς όσο θες από έξω, οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτό που θέλουν και θα λένε αυτό που τους βολεύει, αλλά αυτό δεν είχε καμία σχέση. Υπήρχαν δύο παίκτες στο γήπεδο που είχαν προπονηθεί μόλις μία μέρα, είχαν αναρρώσει από τον κορονοϊό και έπαιξαν στον αγώνα.

Το θέμα ήταν πως αυτό το παιχνίδι είχε προγραμματιστεί πριν από 16 μέρες, αλλά από τότε είχα 10 θετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων και από το τεχνικό επιτελείο το πρωί της Δευτέρας, όταν μάθαμε ότι πρέπει να δώσουμε αυτό τον αγώνα. Αυτό είναι το θέμα μου, οι άνθρωποι να καταλάβουν την δύσκολη θέση που ήμασταν, δεν το επινοήσαμε. Ήμασταν πολύ ανοικτοί, όσον αφορά την ασφάλεια άλλων», ήταν τα λόγια του Πάρκερ απευθυνόμενος στον Μουρίνιο.

Jose Mourinho last Tuesday:

"Fulham should apologise if they name a strong team."

@SpursOfficial 1-1 @FulhamFC

Scott Parker would like to apologise to absolutely NOBODY. pic.twitter.com/2ghcOTaoPt

— SPORF (@Sporf) January 14, 2021