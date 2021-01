Σόλσκιερ: «Δεν υπήρχε φάουλ στο γκολ του Μαγκουάιρ» (pics & vids)

Η Γιουνάιτεντ κατέκτησε το τρίποντο χάρη στο γκολ του Πολ Πογκμπά και απολαμβάνει την πρώτη θέση της βαθμολογίας της Premier League, ούσα τρεις βαθμούς μπροστά από την δεύτερη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρά τη νίκη τους έχουν έντονες διαμαρτυρίες από την διαιτησία κι αυτό διότι θεωρούν ότι κακώς ακυρώθηκε το γκολ με κεφαλιά του Μαγκουάιρ, μιας και δεν υπήρχε κάποιο φάουλ του Άγγλου στόπερ στον αντίπαλο του. Οπως επίσης ζητούν κόκκινη κάρτα σε ένα μαρκάρισμα του Μπρέιντι στον Καβάνι λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή.

Ωστόσο, ο ρέφερι όχι μόνο δεν απέβαλε τον παίκτη της Μπέρνλι αλλά έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Λουκ Σο, για μαρκάρισμα στην αρχή της φάσης.

Should Luke Shaw have been sent off for this challenge? #BURMUN pic.twitter.com/yd0vBwDRMs

Πάντως ο Σόλσκιερ δεν συμφώνησε καθόλου με τις διαιτητικές αποφάσεις και ιδιαίτερα με αυτή που ακύρωσε το γκολ του Μαγκουάιρ.

«Δεν έχω παρακολουθήσει καμία από τις αποφάσεις, οπότε δεν μπορώ να πω. Ίσως φαινόταν φάουλ του Λουκ Σο, οπότε αυτή είναι πιθανώς η σωστή απόφαση. Σίγουρα δεν είναι φάουλ του Μαγκουάιρ στο γκολ του. Εάν δεν μπορείς να πηδήξεις και να το κάνεις έτσι, δεν πιστεύω ότι είναι πουθενά κοντά στο φάουλ. Χαίρομαι με την απάντηση μετά από μια δύσκολη πρώτη μισή ώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός προπονητής μετά το τέλος του αγώνα.

Harry Maguire scored a brilliant header but it was ruled out for a foul on his marker #BURMUN pic.twitter.com/iR8JFaQk3p

"If you can't jump and head it in like this"

Ole Gunnar Solskjaer did not agree with Harry Maguire's goal being ruled out for Manchester United pic.twitter.com/X6OGSkukMr

— Football Daily (@footballdaily) January 12, 2021