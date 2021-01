Κλουμπ Μπολίβαρ: Η 11η ομάδα που αγόρασε το City Football Group (pic)

Η Κλουμπ Μπολίβαρ εντάσσεται στο City Football Group και γίνεται η 11η ομάδα τον κόσμο στην οποία το πασίγνωστο γκρουπ αποκτάει μετοχές.

Με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί τη συνεχή επένδυση και επέκταση της CFG στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τη στρατηγική της για την ανάπτυξη συλλόγων, παικτών και ακαδημιών και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τους.

Έτσι μετά τις Μάντσεστερ Σίτι, Μέλμπουρν Σίτι, Μοντεβιδέο Σίτι, Νιου Γιορκ Σίτι, Μουμπάι Σίτι, Λομέλ, Χιρόνα, Σιτσουάν Γιουνιού, Γιοκοχάμα και Τρουά, η City Football Group κάνει μπάσιμο και στη Βολιβία με την εξαγορά της Κλουμπ Μπολίβαρ.

The largest Bolivian club, Club Bolivar, has joined the City Football Group family as its first Partner Club.

