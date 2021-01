Η Λίβερπουλ θέλει να «κλέψει» από την Ρεάλ τον Αλάμπα (pic)

Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο Αλάμπα να παρουσιάζεται «κλεισμένος» από την Ρεάλ το καλοκαίρι, ωστόσο νέο βρετανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για κίνηση της Λίβερπουλ να «κλέψει» τον Αυστριακό κεντρικό αμυντικό από τους «μερένγκες».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Daily Express», οι πρωταθλητές Αγγλίας αναμένεται να καταθέσουν σύντομα πρόταση στον 28χρονο αμυντικό για να τον πείσουν να ενταχθεί στο ρόστερ τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα οι ετήσιες απολαβές του, αν αποδεχθεί την προσφορά της Λίβερπουλ, θα αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που σημαίνει ότι θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο «Ανφιλντ», με 194.000 ευρώ την εβδομάδα, καθώς μόνο οι Σαλάχ, Τιάγκο, Φιρμίνο και Φαν Ντάικ κερδίζουν περισσότερα.

Μία πρόταση βέβαια η οποία είναι σχεδόν ίδια με αυτή των Μαδριλένων. Παρ' όλα αυτά στις τάξεις της Λίβερπουλ επικρατεί αισιοδοξία για την απόκτηση του Αλάμπα.

Πάντως, τα μεταγραφικά σενάρια για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ σχετικά με την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής είναι αρκετά, καθώς στην Ισπανία αναφέρουν πως και ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται ψηλά στη λίστα για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Liverpool have offered Bayern Munich star David Alaba a £9m-a-year contract to beat Real Madrid to his transfer. (Source: Daily Express) pic.twitter.com/oNTvqokKoR

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 7, 2021