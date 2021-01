Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μαρσιάλ «βούτηξε» για πέναλτι και γλίτωσε την κάρτα (vid)

Ο Γάλλος επιθετικός της Γιουνάιτεντ αντιλήφθηκε πως θα μπορούσε να ξεγελάσει τον διαιτητή από τη στιγμή που δεν υπήρχε VAR στη διοργάνωση.

Έτσι, προσπαθώντας να περάσει ανάμεσα από τους Φερναντίνιο και Ρούμπεν Ντίας, έπεσε στο έδαφος ολομόναχος, όμως δεν πήρε αυτό που θα ήθελε.

Ευτυχώς για εκείνον γλίτωσε και την κάρτα για «θέατρο»...

AHAHAHAHA #Martial with a CLASSIC Dive there, unreal he's gotten away with nothing for simulation. #MUNMCI

This United team literally think they can get a pen for any form of contact. pic.twitter.com/dj7f5SERO8

— Jcrdy (@jordyxcollins) January 6, 2021