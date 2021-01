Χρηματικό πρόστιμο στον Εσπίριτο Σάντο για τις δηλώσεις του κατά της διαιτησίας (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής της Γουλβς, είχε μιλήσει με «σκληρά» λόγια μετά την ήττα της ομάδας του από την Μπέρνλι τον Δεκέμβρη αλλά και για την διαιτησία του Λι Μάσον, τον οποίο ο Νούνο Εσπιρίτο τον χαρακτήρισε ακατάλληλο για το επίπεδο της Premier League.

«Ο διαιτητής δεν είχε την ποιότητα για ένα παιχνίδι της Premier League, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το ξέραμε, γιατί είχαμε συναντήσει τον Λι Μέισον και στο παρελθόν. πλώς δεν θέλω να τον δω άλλη φορά, του είπα ότι ελπίζω να μην σφυρίζει ξανά σε παιχνίδι μας. Δεν μπορεί να ελέγξει τους παίκτες, οι παίκτες διαφωνούν συνεχώς», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων μετά από εκείνο το παιχνίδι.

Oι δηλώσεις του έφεραν σοβαρή τιμωρία από το πειθαρχικό σώμα της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, καθώς όπως ανακοίνωσε η FA, ο Εσπιρίτο θα χρειαστεί να πληρώσει πρόστιμο το ποσό των 27.600 ευρώ.

"The referee doesn't have the quality to referee a game in the Premier League"

Nuno Espírito Santo's post-match rant about referee Lee Mason pic.twitter.com/8gStoX1dfE

— Football Daily (@footballdaily) December 21, 2020