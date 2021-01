Τα δύσκολα κράτησαν μία ημέρα για τον Ραούλ Χιμένες, ή μάλλον ένα εφιαλτικό βράδυ, όταν υπέστη κάταγμα στο κρανίο από τη σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως πέρασαν οριστικά. Ο Μεξικανός μαχητής των Λύκων, αφού ξεπέρασε γρήγορα τον κίνδυνο, προχωρά όλο και περισσότερο στην αποθεραπεία του και όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ξεκίνησε και πάλι τις προπονήσεις, μπαίνοντας σε χαλαρό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης.

Η επιστροφή του, βέβαια, στη δράση δεν προβλέπεται σύντομα, καθώς οι γιατροί εξακολουθούν να παρακολουθούν την πρόοδό του και η διαδικασία για να επανέλθει στο 100% απαιτεί κι άλλες εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, τα νέα είναι άκρως ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι μπορεί κάλλιστα να προλάβει τη συνέχεια της φετινής περιόδου.

An update from the medical team on a number of our first-team players.



— Wolves (@Wolves) January 6, 2021