Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν αποτελεί «θησαυρό» μόνο για την αγγλική κοινωνία, λόγω του σπουδαίου ακτιβισμού του υπέρ των παιδιών της χώρας, αλλά και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τόσο ως ηγέτης εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και ως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο ομάδας σε ολόκληρο τον πλανήτη! Το CIES Football Observatory δημοσίευσε για ένα ακόμη εξάμηνο τη λίστα των παικτών με τη μεγαλύτερη αξία αυτή την περίοδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ο Βρετανός όχι απλά έχει εκτοξεύσει την τιμή του, αλλά είναι και το απόλυτο Νο1, με χρηματιστηριακή αξία στα 165,5 εκατ. ευρώ!

Μέσα από την εντυπωσιακή σεζόν που διανύει με τους Κόκκινους Διαβόλους (14 γκολ, 7 ασίστ), ο 23χρονος επιθετικός κατάφερε να εκθρονίσει τον μέχρι πρότινος ακριβότερο παίκτη, Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος υποχώρησε στο Νο5, λόγω και του ότι έχει περάσει στους τελευταίους 18 μήνες του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του CIES, στο Νο2 ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 152. εκατ. ευρώ και στο Νο3 ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ με 151,6 εκατ. Μάλιστα, την πεντάδα συμπληρώνει στο Νο4 ο συμπαίκτης του Ράσφορντ και πιο καταλυτικός παράγοντας στη Γιουνάιτεντ τον τελευταίο χρόνο, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος μεταγράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο αντί 60 εκατομμυρίων και η αξία του έχει εκτοξευτεί στα 150 εκατ. ευρώ!

Όσον αφορά τα πιο… βαριά χαρτιά, ο Λιονέλ Μέσι με έξι μήνες να απομένουν στο συμβόλαιό του με τη Μπάρτσα, ίσα που χώρεσε στη λίστα, καταλαμβάνοντας τη 97η θέση με αξία στα 54 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εκτός 100άδας στο… όριο, καθώς η αξία του υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ και ο 100ος, Χάρβεϊ Μπαρνς της Λέστερ κοστολογήθηκε στα 53,3 εκατ.

Δείτε το Top-10:

.@MarcusRashford takes the lead in the ranking of big-5league players with the highest estimated transfer value as per @CIES_Football algorithm With only 18months of contract remaining, former leader @KMbappe back to 5th place Top https://t.co/oDEfg1IRgj pic.twitter.com/FMCXMeMNGy

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 6, 2021