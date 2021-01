Νοκ-άουτ για τις επόμενες εβδομάδες ο Ποντένσε (pic)

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «Λύκοι» γνωστοποίησαν πως ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (29/12) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του έδειξαν πως θα παραμείνει εκτός γηπέδων για τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς να προσδιορίζεται η ημερομηνία επιστροφής του.

Τα προβλήματα για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο δεν σταματούν όμως εδώ καθώς δεν θα μπορεί να υπολογίζει και στους τραυματίες Γουιλί Μπολί, Φερνάντο Μαρσάλ, Τζόνι Κάστρο και Ραούλ. Από την άλλη στις προπονήσεις επέστρεψε ο Λεάντερ Ντεντόνκερ.

An update from the medical team on a number of our first-team players.

— Wolves (@Wolves) January 6, 2021