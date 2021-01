Τότεναμ – Μπρέντφορντ: Ακύρωση γκολ για οφσάιντ στο... γόνατο! (pic)

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ πήγε στο Tottenham Hotspur Stadium για να παλέψει για το θαύμα, δίνοντας το «παρών» για πρώτη φορα στα ημιτελικά διοργάνωσης, ωστόσο, ηττήθηκε 2-0 και έτσι έμεινε με την εμπειρία της συμμετοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο, πάντως, κατάφερε να βρει το δρόμο για τα δίχτυα, ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Τόνεϊ που... ήταν εκτεθειμένο το γόνατό του, σε σχέση με το πόδι του Σισοκό...

This was given as offside against Brentford. The correct decision? pic.twitter.com/DpXMXGFImF

— talkSPORT (@talkSPORT) January 5, 2021