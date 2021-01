Τότεναμ – Μπρέντφορντ: O Χόιμπιεργκ είχε ματώσει στο γόνατο αλλά δεν ήθελε να βγει αλλαγή (vid)

Στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ της Τότεναμ και της Μπρέντφορντ, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τζος Ντασίλβα και, μάλιστα, μέσω VAR, για σκληρό τάκλιν στον Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ, ο οποίος αποχώρησε ματωμένος.

Ωστόσο, ο 25χρονος μέσος των «σπιρουνιών» δεν είχε διαπιστώσει πως το γόνατό του είχε ματώσει και ζητούσε από τον Μουρίνιο να συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι. Ο Πορτογάλος τεχνικός ωστόσο δεν θέλησε να ρισκάρει βλέποντας την κατάσταση του και τελικά τον αντικατέστησε με τον Τανγκανγκά.

no way Højbjerg still wanted to play after that tacklemy warrior pic.twitter.com/DhxRjKE9FX

— E (@N17xelle) January 5, 2021