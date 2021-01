Ο Ντασίλβα από την πρώτη στιγμή έδειξε πως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να προκαλέσει τραυματισμό και να χτυπήσει τόσο άσχημα τον αντίπαλό του, με την κόκκινη κάρτα να είναι απολύτως δικαιολογημένη, όμως, να μην υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς του ποδοσφαιριστή της Μπρέντφορντ...

Ο Χόιμπιεργκ, βλέποντας την απολογία του μέσω social media, έγραψε:

«Φυσικά και δεν το ήθελες... Μην στεναχωριέσαι. Είμαι... βίκινγκ και είμαι καλά. Απλά... χρωστάς επικαλαμίδες! Έχεις λαμπρό μέλλον μπροστά σου, να παραμείνεις δυνατός και να δουλέψεις σκληρά. Σου εύχομαι καλή τύχη σε σένα και την ομάδα σου. Μια μεγάλη αγκαλιά, Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ...».

Of course you didn’t mean it. So don’t worry. I’m a viking and I am fine. But... You owe me a new shin pad .

You have a great future ahead @joshdasilva_ .

Be strong & keep working hard.

Best of luck to you and your team.

Big hug,

Pierre-Emile Højbjerg. https://t.co/D6fL12OyQx

— Pierre-Emile Højbjerg (@hojbjerg23) January 6, 2021