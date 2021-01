Δεν φτάνει ο αγωνιστικός «εφιάλτης» που βιώνει η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν, ο Λις Μουσέ βρήκε την πανάκριβή του Lamborghini Avantador (αξίας 330 χιλ. ευρώ) μετά από σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε αργά τη νύχτα στην πόλη.

Ο σύλλογος των Λεπίδων άρχισε άμεσα τις επαφές με τις Αρχές, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το συμβάν και σε πρώτη φάση έχουν συλληφθεί δύο 20χρονοι, οι οποίοι φέρονται να οδηγούσαν μεθυσμένοι, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο ταχύτητας. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό την ίδια ώρα αν υπήρξαν τραυματίες.

Ο μόνος σίγουρα ζημιωμένος από την κατάσταση είναι ο Γάλλος στράικερ, ο οποίος είδε το αγαπημένο του αυτοκίνητο να γίνεται συντρίμμια και θα χρειαστεί σχεδόν… τρία μηνιάτικα για να την αντικαταστήσει (αμείβεται με 120 χιλ. ευρώ τον μήνα).

Sheffield United say they're making internal inquiries after what appears to be Lys Mousset's Lamborghini Aventador was involved in a collision last night. Police have arrested two men in their 20s on suspicion of being over the prescribed limit. Story soon #sufc #twitterblades pic.twitter.com/Yic6yrxnxX

— Danny Hall (@dannyhall04) January 4, 2021