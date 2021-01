Ο Κλοπ υπερασπίστηκε τον Μανέ: «Δεν βουτάει για να κερδίσει πέναλτι» (vid)

Εντονα είναι τα παράπονα που έχει η Λίβερπουλ από την διαιτησία στον αγώνα με την Σαουθάμπτον, όπου οι «Αγιοι» πήραν το τρίποντο με 1-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για τα δύο πέναλτι που θα έπρεπε να δοθούν στην ομάδα του, ενώ χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο αστείο το να κατηγορείται ο Σαντιό Μανέ ότι «βουτάει» για να κερδίσει πέναλτι.

«Είναι το μεγαλύτερο αστείο στον κόσμο να λέει κανείς ότι ο Μανέ ''βουτάει’’. Αυτός ο τύπος προσπαθεί να μένει όρθιος στα πόδια του. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις όπου άλλες ομάδες θα κέρδιζαν πέναλτι. Τώρα ξέρω ποιος μπορεί να μου εξηγήσει τι είναι το χάντμπολ. Εάν ο Μανέ έπεφτε εύκολα, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα πέναλτι σε αυτό το παιχνίδι και ένα ακόμη πέναλτι στον τελευταίο αγώνα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής.

"If anybody says that Sadio Mane is a diver it is the biggest joke in the world, other teams will get a penalty like the handball"

Liverpool boss Jurgen Klopp analyses their 1-0 loss over Southampton and some of the decisions in the game pic.twitter.com/G50bJCh6im

— Football Daily (@footballdaily) January 4, 2021