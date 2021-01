Λίβερπουλ: Τα δυο πέναλτι που ζήτησε κόντρα στην Σαουθάμπτον (vids)

Ο Ντάνι Ινγκς με εκπληκτική λόμπα πάνω από τον Άλισον στο 2ο λεπτό χάρισε στους «άγιους» τους τρεις βαθμούς με το τελικό 1-0 και το σύνολο του Χάσενχουτλ βρίσκεται μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή!

Στη Λίβερπουλ, ναι μεν γνωρίζουν ότι δεν ήταν καθόλου καλοί και πως έκαναν μονάχα μια τελική προς το στόχο στο 75ο λεπτό, ωστόσο, ζήτησαν πέναλτι σε δυο περιπτώσεις.

Η μια ήταν με τον Μανέ που φεύγει από αριστερά εντός περιοχής και ο Γουόκερ – Πίτερς φάνηκε να τον γκρεμίζει, ενώ, η άλλη ήταν και πιο προφανής για παράβαση με το χέρι του Στέφενς σε σουτ του Βαϊνάλντουμ.

So this wasn't a penalty because Mane caught his calf yet Man utds was for similar against Luiz #AVFC pic.twitter.com/fXxJEs66pl

