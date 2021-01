Ρόι Κιν: «Πριν κάνω το ντεμπούτο μου είχα πιει 6-7 μπίρες»

Ο Ρόι Κιν, ένας από τους σπουδαιότερους Ιρλανδούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία μίλησε για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε με την Νότιγχαμ Φόρεστ το μακρινό 1990!

Τότε όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε μετά από κάθε ματς πήγαιναν όλοι σε ένα μπαρ για να το γιορτάσουν και να μιλήσουν για τον αγώνα. Η καθιερωμένη συνάντηση μια φορά έγινε ένα βράδυ πριν η Νότιγχαμ τεθεί αντιμέτωπη με την Λίβερπουλ το πρωί της επόμενης και ο Κιν τότε ξαφνικά ενημερώθηκε πως θα αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα.

«Η Φόρστερ έπαιζε το πρώτο της μας για την σεζόν το Σάββατο κόντρα στην ΚΠΡ. Εγώ πήγα να δω αυτό το ματς και την Δευτέρα το βράδυ ήμουν στον πάγκο στον αγώνα της δεύτερης ομάδας. Έπαιξα για δέκα λεπτά τότε στο τέλος και θυμάμαι πως η πρώτη ομάδα αγωνιζόταν κόντρα στην Λίβερπουλ την Τρίτη.

Εκείνο το βράδυ μετά το ματς, πήγαμε σε ένα μπαρ, όπως κάναμε μετά από τα ματς της δεύτερης ομάδας. Δεν ήπια πολύ, ίσως 6-7 μπύρες. Και το επόμενο πρωί μου είπαν να ετοιμαστώ για τον αγώνα…», ανέφερε.

Roy Keane reveals he drank ‘six or seven pints’ on night before Nottingham Forest debut https://t.co/lw8ig3zvZK

— The Sun Football (@TheSunFootball) January 4, 2021