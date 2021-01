Πέθανε ο τραγουδιστής του θρυλικού «You'll never walk alone» (vids)

Είναι το απόλυτο ποδοσφαιρικό τραγούδι και έχει γίνει ο ύμνος της Λίβερπουλ. Προκαλεί ανατριχίλα το άκουσμά του από το «Kop» στο «Άνφιλντ» το θρυλικό «You'll never walk alone», ο πρώτος ερμηνευτής του οποίου έφυγε από την ζωή.

Ο Τζέρι Μάρσντεν, τραγουδιστής των «Gerry and the Pacemakers», που έκανε το 1963 επιτυχία το «You'll never walk alone», πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Μάρντσεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία επηρέασαν και την καρδιά του. Το 2003 έκανε τριπλό bypass σε νοσοκομείο του Λίβερπουλ, ενώ το 2016 έκανε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Η τελευταία φορά που τραγούδησε ζωντανά το «You 'll never walk alone» ήταν το καλοκαίρι του 2019, όταν το συγκρότημα «Take That» τον ανέβασε στην σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο «Άνφιλντ».