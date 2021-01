Κοντά στην ανανέωση ο Ντε Μπρόινε με την Σίτι (pic)

Ο «εγκέφαλος» της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε ενδέχεται το προσεχές διάστημα να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πολίτες.

Τόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα όσο και η διοίκηση επιθυμούν την παραμονή του Βέλγου μέσου μιας βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του από το Έϊτιχαντ.

Οπως αναφέρει και ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες του συλλόγου βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους και δεν αποκλείεται σύντομα η ιστορία να κλείσει με θετικό τρόπο.

Μάλιστα, τις συζητήσεις τις έχει αναλάβει προσωπικό ο Ντε Μπρόινε καθώς δεν υπάρχει μάνατζερ που να χειρίζεται την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος άσος δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2023 ενώ φέτος μετράει 2 γκολ και 7 ασίστ σε 13 συμμετοχές.

Negotiations between Manchester City and Kevin de Bruyne [himself, no agent involved] on a new contract are going on in the right direction. The feeling around the club is that the agreement is ‘very close’. #MCFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2021