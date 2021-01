Ο Πογκμπά έκανε νόημα στον Λουκ Σο να πέσει για να κερδίσει πέναλτι (vid)

Ενώ το σκορ έδειχνε 1-0 υπέρ της Γιουνάιτεντ, ο Πογκμπά ήθελε η ομάδα του να πετύχει ακόμη ένα τέρμα ώστε να «σφραγίσει» το πολυπόθητο τρίποντο.

Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, ο αμυντικός της Άστον Βίλα, Μάτι Κας έβαλε το σώμα του και δεν άφησε τον Σο να κάνει το σουτ από ευνοϊκή θέση.

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον Πογκμπά ο οποίος έδειχνε με χαρακτηριστικές κινήσεις στον συμπαίκτη του, Σο πως έπρεπε να πέσει μετά από αυτή τη μονομαχία που είχε με τον Κας ώστε να κερδίσει το πέναλτι.

Λίγα λεπτά αργότερα πάντως ο Γάλλος μέσος κέρδισε ένα (αρκετά τραβηγμένο) πέναλτι από τον Ντάγκλας Λουίζ, με το οποίο ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε αισίως τα έντεκα γκολ στη φετινή Premier League, βάζοντας και πάλι μπροστά την Γιουνάιτεντ (61').

This is a video of Paul Pogba telling Luke Shaw to dive and try and win a penalty. A few minutes later Paul Pogba tripped over his own feet and won a penalty. pic.twitter.com/sJv6vzRBnE

— Leo (@mcfcleo_) January 1, 2021