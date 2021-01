Μπρούνο Φερνάντες: Σαρώνει τα βραβεία του μήνα στην Γιουνάιτεντ

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι πραγματικά ασταμάτητος και μάλιστα, στα δυο πιο πρόσφατα παιχνίδια με Λέστερ και Γουλβς είχε γκολ και ασίστ με τις «αλεπούδες» κι έκανε την μπαλιά προς τον Ράσφορντ προτού εκείνος σκοράρει απέναντι στους «λύκους».

Ο Μπρούνο κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου και για τον μήνα Δεκέμβριο συνεχίζοντας και εμπλουτίζοντας την συλλογή του από την ημέρα που έκανε ντεμπούτο με την κόκκινη φανέλα στην Premier League, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Με τον Φερνάντες παρόντα, η Γιουνάιτεντ έχει χάσει μόλις τρία από τα 29 ματς πρωταθλήματος και έχει παραμείνει αήττητη στα τελευταία εννέα με 7 νίκες και 2 ισοπαλίες.

What an this man had in 2020!

@B_Fernandes8 wins our Player of the Month award for December

#MUFC pic.twitter.com/7eReThJ9aI

— Manchester United (@ManUtd) January 1, 2021