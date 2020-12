Ο Ντε Χέα συγκρούστηκε με το... θωρηκτό Τραορέ και πόνεσε! (vid)

Ο Ντε Χέα δέχθηκε την απώθηση του Τραορέ στην πλάτη και από το μέρος του δεξιού του ώμου, μάλλον προσπαθώντας να κερδίσει κάποια τιμωρία για τον αντίπαλό του στο πολύ δύσκολο ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Γουλβς.

Μόλις ο πορτιέρε των «κόκκινων διαβόλων» δέχθηκε το σπρώξιμο έπεσε στο έδαφος και έπιασε τον ώμο του, ωστόσο, συνέχισε κανονικά το παιχνίδι...

De Gea walked into Traore and acted like his life had ended pic.twitter.com/109JYxnntO

